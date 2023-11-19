شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يساهم بـ7 أهداف × آخر 7 مباريات مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر المحترف فى نادى طرابزون التركى هدف منتخب مصر الأول فى مرمى سيراليون، فى المباراة التى تجمعهما حاليا بالجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع محمود تريزيجيه مساهماته للهدف السابع فى آخر 7 مباريات مع المنتخب، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه، ليواصل تألقه مع الفراعنة فى الفترة الأخيرة بـ7 مساهمات.

سجل تريزيجيه هدفا فى مباراة مصر وبلجيكا، ثم سجل هدفا وصنع آخر أمام غينيا، ثم سجل هدفا وصنع آخر أمام جنوب السودان أيضا، وأحرز هدفا فى مرمى جيبوتى فى المباراة الماضية، قبل أن يسجل هدفا اليوم أيضا، فيما فشل فى المساهمة فى الأهداف فى مباراتين فقط آخر 7 لقاءات أمام زامبيا والجزائر الوديتين.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد الشناوى.

خط الدفاع .. محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى .

خط الوسط .. محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز" .

الهجوم .. مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.