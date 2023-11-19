شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخصص أتوبيسات لنقل الجماهير لدعم فريق السلة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تنظيم رحلة نقل جماهير زعيم الثغر إلى صالة برج العرب، لمؤازرة ودعم الفريق الأول لكرة السلة أمام الأهلي في مباريات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة، المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بصالة برج العرب.

وقررت إدارة زعيم الثغر تخصيص أتوبيسات لنقل جماهير زعيم الثغر الراغبة في متابعة مواجهة الاتحاد السكندري والأهلي، وذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID"، وتذكرة المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة، قد قرر تخصيص 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة، لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة، خلف مقر نادي الاتحاد السكندرى بالشاطبي، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة.