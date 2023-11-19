شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مُلهم التوانسة.. كبار وصغار نسور قرطاج يحتفلون على طريقة نجم الريدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، مُلهمًا لكثير من اللاعبين حول العالم، وبالأخص لاعبى المنتخبات التونسية، التى واجهت الفراعنة مؤخرًا.

وشهدت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره التونسى التى أقيمت اليوم، الأحد، فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا، إحتفال لاعبى المنتخب التونسى على طريقة محمد صلاح بعد تسجيل هدف التقدم على الفراعنة.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام تونس بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.

سجل الأهداف لمنتخب تونس كل من زين الدين كعادة (هدفين) في الدقيقة 22 من علامة الجزاء والدقيقة 26 ويوسف بشة (هدفين) في الدقيقة 24 و46 بينما جاء هدفى منتخب مصر للشباب عن طريق عبد الله محمد على فى الدقيقة 80 وكريم سعيد في الدقيقة 92.

وسبق وقام لاعبو المنتخب الأول التونسى، بالاحتفال على طريقة "مو صلاح" عقب تسجيل نسور قرطاج هدف الفوز ضد منتخب مصر في الودية التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف.

وعلق الدولي التونسي حنبعل مجبري لاعب فريق مانشستر يونايتد عن كامل احترامه للدولي المصري محمد صلاح بعد احتفال الأول بنفس الطريقة التي سبق وأن قام بها الفرعون.

ورداً على أحد الجماهير عبر حساب اللاعب التونسي على موقع "انستجرام" قال حنبعل مجبري عن محمد صلاح: "مصدر إلهام لنا".