شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للمدارس يعلن تشكيله لمواجهة الكويت فى افتتاح البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جمال حمزة، نجم الترسانة السابق، والمدير الفني لمنتخب مصر المدرسي مواليد 2008 مشواره بمواجهة منتخب الكويت في الثامنة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع السعودية الكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية: المغرب وعمان ولبنان، بينما ضمت المجموعة الثالثة: الجزائر والعراق وفلسطين وليبيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر المدرسي من: "حراسة المرمى محمد إيهاب، ورباعي الدفاع ادم محمد، عمر ياسر، مازن عماد، أدهم فريد، وفي الوسط اسامة هشهش، عمر حسام، كريم جمعة، محمد احمد حمد، وانس رشدي، وفي الهجوم عبد العزيز إبراهيم".

المنتخبات المشاركة في البطولة: "فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر".

ويبدأ الافتتاح في السابعة مساء باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو من ينوب عنه، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية، واللبناني مازن قصي رئيس الاتحاد العربي، وتامر فكري مدير البطولة، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمسابقات كرة القدم، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، وخالد عوض رئيس مسابقات السباحة، بجانب عدد من الشخصيات العربية ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة، وعدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة.



افتتاح البطولة العربية للمدارس



افتتاح البطولة العربية للمدارس



افتتاح البطولة العربية للمدارس