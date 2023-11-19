شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس يسيطر على تدريبات المنتخب الأولمبى.. وإصابة حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
وشهد مران اليوم إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجري له دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.
وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي، ورافق اللاعب لإجراء الاشعة كل من الدكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.
على صعيد متصل قرر ميكالى المدير الفني للمنتخب تعديل برنامجه التدريبي اليوم حيث بدأه مبكرًا فى تمام الساعة الثالثة والنصف بدلا من السادسة مساء وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم .
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