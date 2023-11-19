شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: مباراة سيراليون لن تكون سهلة ولازم نلعب على المكسب داخل وخارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن مباراة سيراليون لن تكون سهلة نظرا لكل العوامل الموجودة اليوم ولازم يكون هدف اللاعبين الفوز من بداية المباراة.

وقال عماد متعب، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "فيتوريا يجب أن يضع فكرة اللعب خارج البلاد زى داخل المباراة يكون هدفها المكسب، ومباراة مصر أمام الجزائر هى مباراة كشفت شخصية المنتخب فى البحث عن الفوز حتى بعد النقص العددى وبعد التعادل كان اللاعبون يبحثون عن الفوز، والجمهور كانت فرحان ومبسوط بما قدمه اللاعبون من قتال وإصرار".

وأضاف، "مواجهة مباراة سيراليون لن تكون سهلة، كما يظن بعض الناس، ويجب على اللاعبين النزول بكل قوة والسيطرة على المباراة ومحاولة التسجيل فى وقت مبكر وقتل المباراة مبكرة وحتى منح المنافس فكرة أنه يمكن أن يحقق نتيجة إيجابية".

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوى.

خط الدفاع.. محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى .

خط الوسط.. محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز" .

الهجوم.. مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.