ردا على العدوان على غزة.. الحوثيون يحتجزون سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. وأول رد من إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - استولت جماعة الحوثي، على سفينة تجارية في البحر الأحمر واقتادوها إلى السواحل اليمنية، وفق ما أفاد مصدر ملاحي وقيادي حوثي لوكالة فرانس برس.

وقال قيادي حوثي للوكالة مساء "اقتدنا سفينة شحن إلى السواحل اليمنية"، بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

في السياق، أكد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون أنّ "الجماعة خطفت سفينة تجارية في البحر الأحمر ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة".

جاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تهديد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية، اليوم.

وقالت في بيان إنها "ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

كما طالب الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.

أول رد من إسرائيل

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أن جماعة الحوثي اختطفت سفينة شحن مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في البحر الأحمر، نافية أن تكون السفينة إسرائيلية مؤكداً عدم وجود أي إسرائيليين على متنها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السفينة المحتجزة، التي لم يذكر اسمها، ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها إسرائيل وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي.

وكتب عبر حسابه في "إكس"، "حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي".

كما أضاف قائلاً أن السفينة ليست إسرائيلية، مشيراً إلى أن السفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي.

من جانبه، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، ووصفه بأنه تصعيدا لعدوانية طهران.

وقال السفينة التي هاجمها الحوثيون بتوجيهات إيرانية مملوكة لشركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية، وتحمل على متنها 25 فرداً يحملون جنسيات مختلفة ليست إسرائيلية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت فى خبر عاجل نقلا إعلام إسرائيلي: السلطات الإسرائيلية تؤكد أن السفينة المحتجزة من قبل الحوثيين مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية.