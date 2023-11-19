شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح السيف يحقق برونزية كأس العالم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب سلاح السيف بالميدالية البرونزية فى منافسات كأس العالم بتونس بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 45/41.

وحصد محمد ياسين، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة فضية منافسات كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا فى جورجيا خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

ياسين مباريات قوية في البطولة حيث فاز في 5 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ128.

وفاز ياسين في دور الـ 128 على بطل رومانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يحقق الفوز على بطل ألمانيا في دور الـ64 بنتيجة 15-5.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يكتسح بطل المجر بنفس النتيجة في دور ثمن النهائي.

وواصل ياسين تألقه وفاز على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-5 في ربع النهائي قبل أن يتفوق على بطل إيطاليا بنتيجة 15-12 في نصف النهائي قبل أن يخسر بصعوبة من بطل المجر في النهائي بنتيجة 15-13.