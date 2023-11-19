شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير تقتحم ملعب مباراة مصر وسيراليون والأمن يحاصر محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عدد من الجماهير ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون لمصافحة محمد صلاح قائد الفراعنة فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التى تجمعهم حاليا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ونجحت قوات الأمن فى محاصرة محمد صلاح وإخراج الجماهير التى اقتحمت الملعب، ليستأنف الحكم اللقاء مرة أخرى.

وتقام المباراة على استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.