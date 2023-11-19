منتخب مصر يهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح. وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه". جاءت أولى محاولات المنتخب الخطرة فى الدقيقة السادسة، بعد ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى. الظهور الهجومي الأول لسيراليون جاء في الدقيقة العاشرة، بتسديدة عن طريق الحسن كوروما من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى. تواصلت محاولات سيراليون مرة أخرى وجاءت محاولة هجومية لسيراليون بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى، بعدها تصدى علي جبر لمحاولة جديدة وخرجت الكرة لضربة ركنية وسط مطالبات من لاعبي سيراليون بضربة جزاء. وفي الدقيقة الثامنة عشرة نجح المنتخب في فك شفرة دفاع المنتخب السيراليوني، بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاعبي منتخب مصر، أنهاها مصطفى محمد بتمريرة بينية هيأت الكرة لتريزيجيه المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق جاءت ركلة ركنية لمنتخب مصر على يمين مرمى سيراليون، نفذها تريزيجيه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مصطفى محمد بتسديدة مباشرة أبعدها الحارس في الوقت المناسب. لكن رد الضيوف جاء من تسديدة بعيدة المدى عن طريق سولاي كايكي لاعب سيراليون من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون أي خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقاائق الأخيرة شوط القاء الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه تيريس فورنا لاعب سيراليون بعد تدخل عنيف للغاية على حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.

وفي بداية الشوط الثاني جاءت محاولة هجومية لمنتخب مصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس إبراهيم سيساي، بعدها عرضية من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.