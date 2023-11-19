شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغادر ملعب مباراة مصر وسيراليون وسط حراسة أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ملعب المباراة التي جمعت الفرعنة مع سيراليون في ليبيريا بتصفيات أفريقيا المؤهلة الى بطولة كأس العالم القادم 2026 وسط حراسة أمنية، وذلك بعد اقتحام الجمهور الملعب للتصوير معه.

وحقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.