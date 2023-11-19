شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطنى فوزًا مهمًا على نظيره السيراليونى بهدفين مقابل لا شيء في افتتاحية الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بدولة ليبيريا.

أحرز هدفى الفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".

ترتيب مجموعة مصر بعد مواجهة سيراليون :-

مصر 6 نقاط

بوركينا فاسو 1

غينيا بيساو 1

إثيوبيا 1

سيراليون 1

جيبوتى 0