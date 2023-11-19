شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يواصل الاستعداد تحت الأمطار لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق مودرن فيوتشر تدريباتهم الجماعية تحت قيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو تحت الأمطار استعدادًا لموجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية الأفريقية.

ووكان بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.