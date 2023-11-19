شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: أتمنى أن يكون لى بصمة فى التأهل هذه المرة مثلما حدث فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، أهمية الفوز اليوم على سيراليون واعتلاء صدارة المجموعة على الرغم من الصعوبات التى واجهها المنتخب فى هذه المباراة.

وقال محمود تريزيجيه فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت صعبة والرحلة كانت صعبة جدًا وأرضية الملعب مرهقة ولكن الحمد لله على تحقيق الفوز والثلاث نقاط".

وأضاف تريزيجيه: "الحمد لله أني كنت السبب في التأهل لكأس العالم في 2018 وإن شاء الله يكون ليا بصمة في التأهل هذه المرة رفقة اللاعبين، وإن شاء الله نتأهل ونفرح الجمهور".

وتابع نجم منتخب مصر: "هدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط ولم أفكر في تسجيل الهاتريك وكان كل همي مساعدة المنتخب لتحقيق الفوز".

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.