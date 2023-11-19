شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لم نلعب بشكل مثالي أمام سيراليون والأهم تحقيق 6 نقاط وتسجيل 8 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أنه كان يعلم أن مباراة سيراليون، والتي فاز فيها الفراعنة بثنائية نظيفة في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون صعبة من قبل القدوم إلى ليبيريا، ولم نلعب بالشكل المثالي ولكن أهم شيء خرجنا بنقاط المباراة ونجحنا في تسجيل 8 أهداف في المباراتين، ولم نستقبل أهداف وتعتبر بداية جيدة لنا في مشوار التصفيات.

قال خلال المؤتمر الصحفي: "الشيء الذي لاحظته منذ القدوم إلى ليبيريا هي أجواء المباراة من رحلة طيران طويلة، وظروف الجو من الرطوبة وملعب النجيل الصناعي وهي عوامل كان لها دور في تصعيب المباراة، ولكن الأهم هو الخروج بنقاط المباراة الثلاثة ومنتخب سيراليون كان فريقًا صعبًا وكان يضغط علينا في مناطق اللعب، ولكن نجحنا في الضغط عليه واستغلال المرتدات في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".

شدد: "تريزيجيه سجل الهدفين ولكن الفوز بالمباراة هو الأهم ووقتما احتجنا إلى حارس مرمى كان هناك حارس كبير يقف في المرمى، والفرق الكبيرة هي التي تجد الشخص المناسب وقت أن تكون بحاجة إليه".

استرسل: "ما لم يعجبني هو آخر 10 دقائق بالمباراة والتوقفات الكثيرة واقتحام الجماهير لملعب المباراة، وهو ما أثر على تركيز اللاعبين ، وأرى أن محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي كانا جيدين خلال هذه المباراة".

أضاف: "لعبنا أمام الجزائر من قبل وحدث حالة طرد وحالة الطرد تغير من حالة الفريق، وطبقنا ثقافة أن نستغل الموقف بعد طرد لاعب، وهو ما نجحنا في تطبيقه، والفوز كان من نصيب مصر بعد رحل صعبة من رحلة سفر طويلة واللعب فوق أرضية ملعب صناعي والرطوبة العالية، والأجواء لم تكن مناسبة، ولكن الفوز كان في مصلحتنا".