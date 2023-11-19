الامارات | ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح منتخب مصر في تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026، بعد الفوز الذي حققه خارج أرضه أمام سيراليون، في المباراة التي أقيمت على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي في ليبيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمواجهات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب سيراليون، مباراة مصر في دولة ليبيريا بسبب عدم اعتماد ملاعبها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لخوض المباريات، واستطاع نجوم المنتخب المصري تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة ليتصدرها من البداية، في المجموعة الأولى التي تضم كلا من مصر وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على جيبوتي بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي بملعب استاد القاهرة بنفس الجولة الأولى، بينما شهدت مواجهات الجولة الأولى في المجموعة تعادل سيراليون مع إثيوبيا سلبياً وأيضاً انتهت مباراة بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يلتقي جيبوتي مع غينيا بيساو الإثنين، وبوركينا فاسو تلعب أمام إثيوبيا يوم الثلاثاء وذلك في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة نجح المنتخب المصري في تصدر مجموعته حتى منتصف العام المقبل حيث تقام الجولة الثالثة من التصفيات في يونيو 2024، بفارق مريح من النقاط، وذلك بعد الفوز على سيراليون

ترتيب المجموعة الأولى

1- منتخب مصر - المركز الأول - 6 نقاط - مباراتين.

2- بوركينا فاسو - المركز الثاني - نقطة واحدة - مباراة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة - مباراة.

4- إثيوبيا - المركز الرابع - نقطة واحدة - مباراة

5- سيراليون - المركز الخامس - نقطة - مباراتين.

6- جيبوتي - المركز السادس - بدون نقاط - مباراة.