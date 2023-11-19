مصر تتخطى عقبة "سيراليون" بأقدام تريزيجيه وتألق الشناوي في مشوار حلم المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني في ليلة تألق “تريزيجيه”، لينتصر الفراعنة بهدفين نظيفين، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في أول مباراتين له بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مجريات المباراة



حاول منتخب سيراليون المباراة بقوة منذ البداية وسدد كرة اخرجها الشناوي لركلة ركنية في الدقيقة 2، قبل أن يرد الفراعنة بكرة عرضية من هاني إلى مصطفى محمد الذي يسددها لكن يتصدى لها حارس سيراليون لتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 4.

حاول منتخب مصر فك شفرة دفاع وخطوط منتخب سيراليون لكن ظل الخصم متماسكا وسط ملعب "صغير" وضيق للغاية على عشب صناعي.

وفي الدقيقة 8 تبادل تمريرات رائع بين لاعبي سيراليون تكلل بتسديدة من حسن كوروما فوق العارضة.

ظل منتخب سيراليون مستحوذ على الكرة ويحاول تسجيل الهدف الأول في شباك الفراعنة، وسط خطورة أكثر نسبية لأصحاب الأرض.



في الدقيقة 14 فرصة خطيرة لسيراليون ويسددها توراي قوية لكنها تصطدم في علي جبر لتخرج إلى ركنية، قبل أن تنفذ الركنية، ويضربها لاعب سيراليون رأسية لكنها فوق العارضة.

نجح منتخب مصر الأول في فرض تقدمه على منتخب سيراليون بهدف دون مقابل، وحتى الدقيقة 30 من عمر المواجهة الجارية بين المنتخبين على ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.

وأهدر منتخب سيراليون العديد من الفرص خلال أول نصف ساعة من اللقاء، بعدما اهدر 3 فرص خطيرة على دفاعات الفراعنة كان اخرها في الدقيقة 29 من النصف الأول باللقاء.

وفي الدقيقة 38 تعرض حمدي فتحي لإصابة قوية بعد تدخل لاعب سيراليون سيراليون، تايرس فورناه عليه بعدما لمست قدم اللاعب "رأس" الدولي المصري ليقرر حكم اللقاء منحه البطاقة الحمراء.

توقف اللعب لدقائق بعد التدخل القوي الذي تعرض له حمدي فتحي في المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، قبل أن يستأنف اللقاء.

وفي الشوط الثاني بدأ لاعبو منتخب مصر في السيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، وحاول صلاح تسجيل هدف الفراعنة الثاني من ركلة حرة لكنها مرت فوق القائم.

ونجح تريزيجيه في إضافة الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 61 بعد تمريرة من صلاح ليسددها "تريزيجيه" في شباك سيراليون.

وفي الدقيقة 69 قرر فيتوريا مدرب الفراعنة إخراج زيزو وحمدي فتحي، وإشراك بدلا منهما مروان عطية، ومحمود حمادة.

ثم في الدقيقة 72 كرة عرضية من ركلة ركنية خطيرة حاول لاعب سيراليون ضربها رأسية لكن تدخل الشناوي سريعا وأبعدها.

بعدها أهدر تريزيجيه تسجيل هدفه الثالث "هاتريك" في اللقاء، بعد فرصة رائعة للاعب لكنه ضربها بالكعب لكن أمسك بها حارس سيراليون بسهولة.

وفي الدقيقة 77 فرصة هدف رائع لمصطفى محمد الذي يسدد الكرة "شيب" فوق حارس مرمى سيراليون وتمر لكن كابيا يخرجها سريعا قبل وصول الكرة إلى الشباك.

وفي الدقيقة 79 قرر مدرب منتخب مصر إخراج مصطفى محمد وإشراك عمر مرموش بدلا منه.

سيطرة لاعبو الفراعنة على الكرة من أجل الحفاظ على النتيجة وسط تراجع نسبي لسيراليون بعد التأخر بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 85 تسديدة لصلاح لكن فوق المرمى بكثير، لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح سيراليون، بعدها في الدقيقة 86 قرر فيتوريا إخراج تريزيجيه، ومشاركة محمد شريف بدلا منه.





هدف أبيض وشغب جماهيري:



سجل محمد حمدي هدف الفراعنة الثالث لكنها ألغى بداعي وجود حالة تسلل على الدولي المصري، بعدها بلحظات توقفت المباراة بعد دخول بعض من الجماهير إلى ملعب المباراة، قبل أن تستأنف مجددا بعدما نجح رجال الأمن بملعب اللقاء بإخراج المشجعين الذين نزلوا إلى أرضية الملعب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي فرصة خطيرة لـ سيراليون نجح الشناوي في التصدى لها سريعا على مرتين بعد محاولتين متتاليتين للاعبي سيراليون قبل أن يكرر فرصة أخرى في الدقيقة الرابعة لكن يتألق الشناوي مجددا.

وقبل نهاية اللقاء قرر حكم المباراة طرد لاعب سيراليون عبدولا كابيا بعد تدخل قوي على محمد حمدي.



منتخب مصر في الصدارة:

رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار في مباراتي جيبوتي وسيراليون، فيما يملك سيراليون نقطة وحيدة بعد تعادله مع اثيوبيا سلبيا دون أهداف، والخسارة امام الفراعنة.

