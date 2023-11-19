شاهد احتفال خاص لتريزيجيه مع محمد صلاح بعد الهدف الثاني أمام سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر من تسجيله الهدف الثاني في شباك سيراليون في المباراة الجارية على ملعب سيراليون في إطار الجولة الثانية من تصفيات الأفريقية لكأس العالم.

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ومرر محمد صلاح قائد منتخب مصر الكرة إلى محمود حسن تريزيجيه لينفرد بالحارس ويسجل على يمين الحارس ليعلن الحكم الهدف الثاني للفراعنة.

احتفل محمود حسن تريزيجيه بعد الهدف مع محمد صلاح قائد منتخب مصر بشكل خاص بعد تسجيله الهدف الثاني.

أحرز محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر في الدقيقة 18 بعد استلام الكرة وتسديدها في شباك سيراليون معلنا الهدف الأول لصالح الفراعنة.

تشكيل مصر لمباراة سيراليون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.

تشكيل سيراليون ضد منتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

في الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو