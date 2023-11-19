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موعد مباراة منتخب مصر بعد الانتصار على سيراليون في تصفيات المونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية موعد مباراة منتخب مصر  بعد مباراة سيراليون بعد نهاية الجولة الثانية في الثصفيات الأفريقية لمونديال كأس العالم.

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حيث حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره سيراليون بهدفين دون رد والتي أقيمت في ليبيريا ضمن إطار الجولة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يستأنف منتخب الفراعنة مواجهاته في التصفيات الأفريقية بالمونديال كأس العالم 2026 بلقاء نظيره بوركينا فاسو، مساء الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو لعام 2024 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر وبوركينا فاسو مساء الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو 2024  في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركيننا فاسو

تذاع مباراة مصر وبوركينا فاسو على قنوات اس اسي سي وقنوات اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة منتخب مصر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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