صلاح يخرج من ملعب مباراة مصر وسيراليون وسط حراسة أمنية مشددة

ياسر رشاد - القاهرة - حاولت بعض من الجماهير ألتقاط صورة مع النجم الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر بعد نهاية المباراة أمام سيراليون ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وخرج محمد صلاح وسط حراسة أمنية مشددة لمنع الجماهير من الوصول إلى "مو" وحمايته حتى خروجه من أرضية الملعب.



فاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني في ليلة تألق “تريزيجيه”.

لينتصر الفراعنة بهدفين نظيفين، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في أول مباراتين له بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار في مباراتي جيبوتي وسيراليون، فيما يملك سيراليون نقطة وحيدة بعد تعادله مع اثيوبيا سلبيا دون أهداف، والخسارة امام الفراعنة.

