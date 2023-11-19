منتخب البرازيل يستعيد ورقة رابحة قبل لقاء الارجنتين 

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب الارجنتين صباح يوم الاربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد ماراكانا ضمن منافسات الجولة السادس في تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية .

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استعاد منتخب البرازيل ورقة رابحة قبل لقاء منتخب الارجنتين في اللقاء الناري في إطار الجولة السادسة بالتصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية .

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس البريطانية مساء اليوم الأحد ، فإن جيسوس مهاجم منتخب البرازيل قد شارك في الحصة التدريبية التي خاضها منتخب البرازيل بشكل كامل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مشاركة المهاجم البرازيلي في التدريبات بشكل كامل، يؤكد عودته قريبًا للمشاركة مرة أخرى، خاصة رفقة فريق أرسنال، الأمر الذي يمنح الإسباني ميكيل أرتيتا دفعة معنوية كبرى.

موعد مباراة البرازيل والارجنتين في كأس العالم

تبدأ مباراة البرازيل و الارجنتين صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .