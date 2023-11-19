بقيادة بيسيرو.. نسور نيجيريا تسقط مجدداً في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب نيجيريا عروضه الباهتة وسقط مجدداً في فخ التعادل أمام مضيفه منتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وخسر المنتخب النيجيري نقطتين جديدتين في مشواره نحو التاهل للمونديال بعد تعادله المخيب للآمال في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره امام منتخب ليسوتو.

تقدم منتخب زيمبابوي في مباراة اليوم عن طريقه نجم هجومه والتر موسونا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح كليتشي ايهياناتشو مهاجم منتب نيجيريا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67.

ويعيش منتخب نيجيريا أجواء صعبة في ظل الخلاف الواضح بين المدير الفني بيسيرو والإتحاد النيجيري.

وقر الإتحاد النيجيري تخفيض راتب خوزيه بيسيرو الشهري الأمر الذي رفضه المدرب البرتغالي لتشتعل الأزمة بين الطرفين وسط تكهنات وتقارير تؤمكد دخوله في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثني في المجموعة برصيد نقطتين خلف المتصدر جنوب افريقيا الذي يمتلك 3 نقاط قبل خوض مباراته الثانية.