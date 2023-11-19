رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام ايسلندا بتصفيات اليورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال تشكيل البحارة لمباراة ايسلندا والتي ستجمع على ملعب خوسيه ألفالادي اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ يورو 2024.



تشكيل منتخب البرتغال لمباراة لـ إيسلندا:



حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: ماريو- دياز- ايناسيو- جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوتافيو-جواو بالينها- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو- جواو فيلكس.





ويتواجد على دكة البرتغال:



باتريسيو- سا- جوميز- أنطونيو سيلفا- جيريرو- راموس- جواو نيفيز- هورتا- بروما- روبن نيفيز- جوتا- فيتينيا.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وكانت قد ضمنت التأهل بشكل رسمي لليورو، فيما يأتي أيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وفقدت حظوظها في التأهل المباشر.

