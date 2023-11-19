عقدة سيراليون تنكسر أمام إنطلاقة فيتوريا المبهرة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول تفوقه تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بعد الفوز على سيراليون في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وحقق الفراعنة فوزاً مهماً ومستحقاً أمام سيراليون بثنائية نظيفة ليعزز تربعه على قمة المجموعة بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى امام جيبوتي بسداسية دون رد.

أرقام رائعة لفيتوريا

ويمتلك روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أرقاماً مميزة حيث حافظ على سجله خالياً من الهزيمة على مستوى المباريات الرسمية.

وخاض منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي 6 مباريات رسمية ( 4 مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا) ومباراتين ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الست، كما سجل 17 هدفاً وتلقت شباكه هدفاً وحيداً.

وإجمالاً لعب المنتخب 13 مباراة تحت قيادة فيتوريا مابين ودي ورسمي، حقق الفوز في 11 لقاء منها وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزائر وخسر مواجهة وحيدة أمام تونس.

فوز ثأري على سيراليون

وبجانب أهمية تحقيق الفوز على سيراليون للإبتعاد بصدارة المجموعة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم فقد حملت المواجهة طابعاً ثارياً للمنتخب الوطني.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب مصر على نظيره السيراليوني فيما يتعلق بالمواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وواجه منتخب مصر سيراليون مرتين فقط ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا عام 2012.

وإنتهى اللقاء الأول في مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق منتخب سيراليون الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف.

تريزيجيه يعل على فوز مصر أمام سيراليون

من جانبه علق محمود تريزيجيه صاحب هدفي الفوز في مباراة سيراليون على هذا الفوز قائلاً: " الرحلة كانت طويلة للغاية إلى ليبيريا ولم نأخذ وقتاً كافية للاستشفاء بعد مباراة جيبوتي وكان هناك حالة من الإرهاق ".

وأضاف: " رغم ذلك لم نخلق أعذار ونجحنا في تحقيق الفوز وحصدنا النقاط الثلاث ".

وأكمل تريزيجيه: " منذ بداية المعسكر لدينا هدف وهو تحقيق الفوز دون النظر إلى مكان المباراة من أجل تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكاس العالم ".

وإختتم: " شاركت في التأهل لكأس العالم 2018 وهذا فخر لي لكن لا يهم من سيكون سبب في التأهل، وأتمنى أن نتأهل للنسخة المقبلة للمونديال ".

روي فيتوريا يتغني بتألق تريزيجيه والشناوي أمام سيراليون

على جانب آخر أشاد فيتوريا بتألق الثنائي محمد الشناوي، وتريزيجيه خلال المباراة مضيفا أن اللاعبان قدما اداءا جيدا للغاية، حيث أحرز تريزيجيه هدفين والشناوي كان حاضرا عندما احتاجه المنتخب خلال اللقاء.

وتابع أن الفريق الكبير عندما يحتاجه لحارس جيد يجد حاضرا في الموعد، مضيفا أن الأجواء كانت صعبة، ولم نقدم أداءا مذهلا لكننا في النهاية حافظنا على الفوز.

وواصل لم يعجبني غياب التركيز في نهاية اللقاء، عند دخول بعض الجماهير في محاولة لإلتقاط صورة مع محمد صلاح.

وأتم أن سيراليون قدم أداءا جيدا، لكننا في النهاية فوزنا وأريد أن أوجه الشكر للاعبين.

ترتيب منتخب مصر بعد مباراة سيراليون

1- مصر (6 نقاط)

2- غينيا بيساو (نقطة)، وله مباراة مع جيبوتي.

3- بوركينا فاسو (نقطة)، وله مباراة مع إثيوبيا.

4- إثيوبيا (نقطة)، وله مباراة مع بوركينا فاسو.

5- سيراليون (نقطة)

6- جيبوتي (بدون نقاط)