ميدو : أويد رحيل فتوح عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق مساء اليوم الأحد ، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ، يبحث عن عرض جديدة خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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أكد ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد :" أنا حزين على وضع الثنائي محمد صبحي والزناري، أري أنه تم عقابهم بسبب أن الخطأ مع أحمد فتوح، الذي أري أن موقفه مختلف عن الثنائي، فتوح باع الزمالك ، وأنا أؤيد رحيله بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أشار إلى :" أرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح وأتمني أن يرحل بلا عودة" .

وتابع:" أحمد فتوح للأسف الفترة اللى فاتت كان هناك بعض الأشخاص حاولوا أن يجعلوه يقوم بذلك مع نادي الزمالك، ويخرج من المعسكر، وتصرفات غريبة، لذلك أنا أرفض البقاء فى الفريق، حتي كان هناك من يحاول حل الأمور والفترة الحالية تراجعوا عن ذلك.

وأتم:" مجلس الإدارة الحالي كانت أولي قراراته هو عرضه للبيع، لذلك لاأفضل أن يتم التراجع عن هذا القرار.

ويذكر أن أحمد فتوح انضم للمنتخب الوطني رغم أزمته مع نادي الزمالك وشارك مع الفراعنة أمام منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.