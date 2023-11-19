فيتوريا يشيد بـ تريزيجيه والشناوي وأمر لم يعجبه بمباراة سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بعد تحقيق الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشاد فيتوريا بتألق الثنائي محمد الشناوي، وتريزيجيه خلال المباراة مضيفا أن اللاعبان قدما اداءا جيدا للغاية، حيث أحرز تريزيجيه هدفين والشناوي كان حاضرا عندما احتاجه المنتخب خلال اللقاء.

وتابع أن الفريق الكبير عندما يحتاجه لحارس جيد يجد حاضرا في الموعد، مضيفا أن الأجواء كانت صعبة، ولم نقدم أداءا مذهلا لكننا في النهاية حافظنا على الفوز.

وتابع: لم يعجبني غياب التركيز في نهاية اللقاء، عند دخول بعض الجماهير في محاولة لإلتقاط صورة مع محمد صلاح.

وواصل أن سيراليون قدم أداءا جيدا، لكننا في النهاية فوزنا وأريد أن أوجه الشكر للاعبين.

وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدفي تريزيجيه ، و رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار في مباراتي جيبوتي وسيراليون، فيما يملك سيراليون نقطة وحيدة بعد تعادله مع اثيوبيا سلبيا دون أهداف، والخسارة امام الفراعنة.

