بعد السوبر هاتريك.. لوكاكو يتفوق على رونالدو ويتصدر هدافي تصفيات يورو 2024

نجح روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله سوبر هاتريك في مباراة منتخب بلجيكا اليوم أمام أذربيجان.

تألق لوكاكو وسجل أربع أهداف “سوبر هاتريك”، في فوز منتخب بلجيكا على أذربيجان بخمس أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024.

سجل لوكاكو 4 أهداف خلال 20 دقيقة بالشوط الأول من مباراة بلجيكا أذربيجان.

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وجاءت رباعية لوكاكو، في الشوط الأول من المباراة، وتحديدا في الدقائق (17 و26 و30 و37).

ووفقاً لشبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات أصبح لوكاكو أول لاعب في التاريخ يسجل أربعة أهداف في شوط واحد، لصالح منتخب بلجيكا.

وبهذه الرباعية خطف لوكاكو صدارة ترتيب هدافي تصفيات الأمم الأوروبية “يورو 2024” من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رفع لوكاكو رصيدة إلى 14 هدف ليعتلي صدارة ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024، ويليه كريستيانو رونالدو في الوصافة بـ10 أهداف.