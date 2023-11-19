محترف الاتحاد السعودي يطلب فسخ عقده وثنائي البريميرليج يتنافس لضمه

طلب البرتغالي جواو فيليبي جوتا، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، فسخ تعاقده مع العميد.

وأكدت تقارير صحفية أن جوتا طلب فسخ عقده مع الاتحاد السعودي بسبب تلقيه عروض مؤخرًا ورغبته في العودة إلى أوروبا.

وأكدت التقارير أن هنالك تنافس قوي بين ناديي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، من أجل التوقيع مع جوتا في فترة الانتقالات الشتوية القادم.

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وكان جوتا صاحب الـ 24 عامًا قد انضم إلى صفوف العميد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا نادي سيلتيك الأسكتلندي.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين