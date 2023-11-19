منافس الاهلي.. ميدياما يسقط أمام كوتوكو في الدوري الغاني

خسر فريق ميدياما الغاني أمام نظيره أشانتي كوتوكو في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الغاني 2023 – 2024.

وتلقى ميدياما الهزيمة أمام أشانتي كوتوكو بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الغاني الممتاز في الموسم الجاري.

وتوقف رصيد ميدياما عند 16 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الغاني، فيما ارتفع رصيد كوتوكو إلى 13 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر.

اقرأ أيضًا – كاف يحسم موقفه من إقامة مباراة الزمالك وسوار الغيني في مصر

وجاءت هزيمة ميدياما أمام كوتوكو، قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام نظيره الاهلي المصري، في افتتاح مشوارهما في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي وميدياما الغاني يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي وميدياما الغاني في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الاهلي وميدياما في مجموعة تضم معهما يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.