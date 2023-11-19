أسطورة إيطاليا يكشف حقيقة مفاوضاته لـ تدريب نابوليما

كشف فابيو كانافارو، حقيقة مفاوضاته لتدريب نادي نابولي الإيطالي، بعد إقالة رودي جارسيا، كما أصر على أنه لا ينبغي الحكم عليه فقط من خلال تجربته كمدرب لبينيفينتو.

وكان اللاعب السابق الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا قد ارتبط اسمه بتدريب نابولي، لكن البارتينوبي قرر التعاقد مع والتر ماتزاري كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وقال كانافارو لشبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية: “لقد شاهدت مباراة نابولي وإيمبولي بالقرب من الرئيس دي لورينتيس، ولم يكن هناك أي تفاوض أو حديث بشأن هذا الأمر “.

تابع: “كيف يمكنني أن أصدق ذلك إذا لم يتصلوا بي أبدًا؟ لقد تعاقد نابولي الآن مع المدرب ماتزاري، وهو يعرف البيئة هناك جيدًا، ونأمل أن يتمكن من تصحيح الوضع”.

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وقال: “أقوم دائماً بدراسة أي عرض يصل لي سواء كان في إيطاليا أو في أوروبا أو أي مكان آخر”.

أضاف:”يعرف الناس أن لدي الفرصة للتعريف بأفكاري ونقل تجربتي، وبطبيعة الحال، إذا تم الحكم علي فقط من خلال ما حدث في بينيفينتو، فسوف أكون محدودا”.

أردف:”أنظر إلى دي زيربي، كانت البداية صعبة، وهو الآن مدرب جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر نفسه ينطبق على ماتزاري، الذي يأتي من ظروف غير سارة لكنه لا يزال يدرب، تمت إقالة ليبي، لكنه فاز بعد ذلك بكأس العالم”.