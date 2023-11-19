موقف أكرم توفيق من مباراة الاهلي وميدياما في أفريقيا

تأكدت جاهزية أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمباراة ميدياما الغاني في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي وميدياما يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وأفادت تقارير، أن أكرم توفيق شارك في مران الاهلي الذي أقيم اليوم الأحد بشكل طبيعي.

وتعافى أكرم توفيق من الإصابة بكدمة، التي تعرض لها قبل مواجهة الجونة الماضية، ببطولة الدوري المصري.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته مجددا، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع، عقب مباراة الجونة الماضية.

وستنطلق مباراة الاهلي وميدياما في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد السلام.