أحمد الشناوي: سيراليون تستحق ركلة جزاء أمام مصر وهدف حمدي تسلل

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن منتخب سيراليون كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام مصر، في المواجهة التي جمعت بينهم في تصفيات كأس العالم 2026.

ولعب منتخب مصر ضد نظيره سيراليون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على سيراليون بنتيجة هدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم.

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وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، إنه كان يجب أن تتواجد تقنية الفيديو في مباريات تصفيات كأس العالم.

وتابع:”هناك ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لصالح منتخب سيراليون، لوجود لمسة سيد على مدافع مصر علي جبر”.

واستكمل:”علي جبر كان يحاول منع مرور الكرة أثناء تسديدة لاعب سيراليون، والكرة ارتطمت في يده، وكان يجب أن تحتسب ركلة جزاء وبطاقة صفراء”..

وأشار إلى أن طرد لاعب سيراليون بسبب التدخل على حمدي فتحي، صحيح والحكم لم يغير القانون بعد تراجعه عن البطاقة الصفراء، لأنه لم يشاهد اللعبة جيدًا، وعقب رؤية الدماء أشهر الأحمر”.

واختتم الشناوي:” قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف محمد حمدي الذي أحرزه لصالح منتخب مصر، حيث يوجد تسلل على اللاعب متقدم بقدمه”.