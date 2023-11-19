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الجماهير تقتحم ملعب مصر وسيراليون لاحتضان صلاح وزملائه يقومون بحمايته.. فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

فوجئ لاعبو منتخب مصر بنزول أحد المشجعين لأرضية الملعب، أثناء المباراة المقامة بين منتخب مصر وسيراليون.

وأثناء المباراة اقتحم مشجع لملعب المباراة لمحاولة احتضان محمد صلاح قائد منتخب مصر، لكن لاعبو المنتخب وزملائه قاموا بحمايته.


شهدت الدقائق الأخيرة انفلات جماهيري من قبل المشجعين ونزول بعضهم من أجل مصافحة محمد صلاح، لكن أمن الملعب تدخل سريعًا وأبعدهم عن صلاح.

حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد، على ملعب سامويل كانيون دو في دولة ليبريا، ضمن منافسات الجولة الثانية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدفي منتخب مصر محمود حسن ترزيجيه، في الدقائق 18، 62، من عمر المباراة، ويتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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