تصفيات مونديال 2026.. منتخب مصر يفوز على سيراليون ويتصدر بالعلامة الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب الوطني المصري، في تحقيق فوزا هاما، على منتخب سيراليون بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقدم لاعبي المنتخب الوطني مستوى على قدر المنافس، ونجح في حسم التقدم مبكرا، بينما اعتمد منتخب سيراليون على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وتقدم منتخب مصر مبكرا وتحديدا في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب محمود تريزيجيه، وعاد نفس اللاعب وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 62 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة اقتحام بعض الجماهير، للملعب والتوجه نحو محمد صلاح، ولكن التف لاعبي المنتخب حوله لحمايته وبعدها تدخلت قوات الأمن لإنهاء الأمر.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في مبارتين، بينما توقف رصيد منتخب سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس.