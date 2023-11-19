"الأداء أقل من مباراة جيبوتي".. حسن المستكاوي يعلق على فوز منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

فاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بنتيجة 2-0 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلق الإعلامي حسن المستكاوي محلل قنوات أون تايم سبورت على فوز منتخب مصر، ونشر على حسابه الرسمي عبر منصة X" تويتر سابقا: "مبروك للمنتخب ٦ نقاط في أول مباراتين ، الشناوى وتريزيجيه وصلاح والنني ومصطفي محمد بالترتيب نجوم، الأداء عموما أقل من مباراة جيبوتي لان سيراليون أفضل والحرارة شديدة والرطوبة ٨٥٪ في مونروفيا".

جدير بالذكر، احتل الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط حتى الآن بالعلامة الكاملة، حيث فاز على جيبوتي في المباراة السابقة، وعلى سيراليون منذ قليل.