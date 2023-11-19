فانتازي.. من هو أفضل مهاجم بجانب هالاند؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي إحصائيات بعض المهاجمين من أجل إيجاد أفضل صديق لهالاند في التشكيل الأساسي بفانتازي خلال الفترة المقبلة، مع تغير جدول مباريات معظم الفرق.

ويمكن للمستوى المتراجع لأولي واتكينز لاعب أستون فيلا (8.4 مليون جنيه إسترليني) وجوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي (7.1 مليون جنيه إسترليني) إقناع بعض مدري فانتازي بتجديد خطوطهم الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأثبت كلاهما سابقا استحقاقية لمزامله إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) في تشكيل 3-5-2 الذي يفضله الكثيرون هذا الموسم؛ ويعد واتكينز وألفاريز من بين المهاجمين الثلاثة الأكثر امتلاكًا، حيث يوجدان في 43 و32% من الفرق على التوالي.

وفي حين أن هالان كافأ مالكيه البالغين 83 في المائة، حيث سجل خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدوري، إلا أن واتكينز وألفاريز خيبوا أملهم، مجموع نقاطهم مجتمعة البالغ 39 نقطة أقل من 41 التي حصل عليها هالاند خلال تلك الفترة.

وحصل كل من نيكولا جاكسون لاعب تشيلسي (6.8 مليون جنيه إسترليني) ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث (6.4 مليون جنيه إسترليني) على 24 نقطة ويتقاسمان المركز الثاني في قائمة أكثر المهاجمين تحقيقا للنقاط آخر أربع مباريات.

وإجمالي مشاركة داروين نونيز (7.5 مليون جنيه إسترليني) بأربعة أهداف يتفوق عليه فقط هالاند بسبعة أهداف، في الوقت نفسه، حيث سجل نجم ليفربول مرة واحدة وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وتشير الإحصائيات إلى أن تهديد نونيز على المرمى زاد بسبب عدد الدقائق الإضافية التي حصل عليها الفترة الأخيرة، حيث شارك أساسيًا في ثلاثة من آخر أربع أسابيع في الدوري، ومع ذلك سجل نونيز هدفاً واحداً فقط وحوّل 5.6% فقط من تسديداته الـ18 إلى أهداف.

ويتشارك سولانكي مع هالاند كأكثر المهاجمين تسديدا داخل منطقة الجزاء خلال آخر أربع مباريات، على الرغم من أن ثلاثة فقط من تلك الفرص كانت فرصًا خطيرة مقارنة بثمانية فرص للنرويجي.

ومن المؤكد أن أرقام واتكينز أكثر تشجيعًا من ألفاريز، حيث يتفوق الإنجليزي على مهاجم مانشستر سيتي بـ 11 تسديدة في منطقة الجزاء مقابل أربعة، والأهم من ذلك، بستة فرص خطيرة مقابل واحدة.

ويعد تهديد ألفاريز الضعيف من بين عدد من العوامل التي تجعل بيعه أسهل من واتكينز، ولم يسجل الأرجنتيني سوى هدفين وتمريرة حاسمة في آخر سبعة مباريات له.

وتعد الجولة الثامنة عشر التي سيغيب عنها مانشستر سيتي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، سببًا آخر وراء حجة مالكي من أجل بيعه، خاصة إذا كانوا يمتلكون هالاند أيضًا.

إذن، ما الذي يجب على مدربي فانتازي فعله؟

المشكلة الرئيسية مع واتكينز هي مبارياته، حيث يواجه أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وأرسنال في الأسابيع الأربعة المقبلة.

ومع ذلك، أثبت ثباته نسبيًا هذا الموسم، حيث لم يفشل في المشاركة بالأهداف سوى في ثلاث مرات فقط من 12 مباراة في الدوري الإنجليزي.

كما أن مجموع الفرص الخطيرة التي يتمتع بها واتكينز تبدو مشجعة أيضًا، ومع مباراة شيفيلد يونايتد على أرضه في الجولة الثامنة عشر، يجب أن يحافظ مدربي فانتازي عليه.

ومن جانب آخر، لا تؤدي أرقام نونيز إلا إلى إحباط مالكيه الذين تبلغ نسبتهم 16 في المائة، وليس هناك شك في أن نجم ليفربول سيُتاح له العديد من فرص التسجيل، لكن من الواضح أن عدم قدرته على استغلالها يظل هو المشكلة الرئيسية.

ومن الممكن أن يقوم تشيلسي، إلى جانب ليفربول، بتدوير مهاجميهم خلال الفترة المقبلة، مما يحد أيضًا من جاذبية جاكسون، الذي أصبح منافسه الهجومي في البلوز كريستوفر نكونكو (7.3 مليون جنيه إسترليني) على وشك أن يكون متاحًا لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

سولانكي هو المهاجم الأكثر أمانًا بين البدائل، ويمكن أن يقدم قيمة مقابل سعر ضد كريستال بالاس ولوتون تاون ونوتنجهام فورست وفولهام في الأسابيع الستة المقبلة.