السودان تتصدر مجموعتها بعد الفوز الكونغو في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق منتخب السودان، الفوز على جمهورية الكونغو بهدف دون رد، في المباراة أقيمت على ملعب استاد شهداء بنينا بالعاصمة الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف المباراة الوحيد شارليس بيكيل لاعب منتخب الكونغو عن طريق الخطأ في مرماه، بالدقيقة 79.

ارتفع رصيد منتخب السودان إلى 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو والتعادل أمام توجو، لتتصدر المجموعة الثانية، فيما يتجمد رصيد الكونغو عند 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كلًا من: (السودان وجمهورية الكونغو، والسنغال وتوجو وموريتانيا وجنوب السودان).