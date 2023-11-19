عماد متعب: تصديات الشناوي منحت مصر الفوز على سيراليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أشاد عماد متعب نجم فريق الأهلي، ومنتخب مصر السابق، بأداء محمد الشناوي حارس المرمى، وتمكنه من حماية عرين منتخب مصر، والتصدي لأكثر من كرة كانت عبارة عن فرصة هدف مؤكد.

وقال "متعب"، في لقائه عبر فضائية "اون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، إنه لولا الطرد وعدم حصول سيراليون على ركلة الجزاء، وتصديات الشناوي وأهداف تريزيجيه، كانت المباراة ستكون صعبة على المنتخب.

وأضاف، أن منتخب مصر قدمت مباراة ليست بالأفضل لكن استطاعوا تحقيق نتيجة جيدة والفوز باللقاء، مؤكدًا أن مجموعة مصر ليست سهلة والفروق لم تكن كبيرة.

واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على نظيره منتخب سيراليون بنتيجة 2-0 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.