روي فيتوريا مشيدًا بالشناوي: المنتخبات الكبرى هي التي تمتلك حارس مرمى كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بأداء محمد الشناوي حارس المرمى، مؤكدًا أنه حارس قوي تصدى للعديد من الأهداف، والفرق الكبيرة هي التي تمتلك حارس مرمى كبير.



وانتقد فيتوريا في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب مباراة سيراليون، المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، توقف المباراة بسبب نزول الجماهير للوصول إلى صلاح مما أفقد اللاعبين اللاعبين التركيز في الدقائق الاخيرة.

وأوضح أن منتخب مصر لعب أمام الجزائر ودياً من الدقيقة 20 بـ10 لاعبين فقط بعد طرد محمد هاني، وهذا ما حدث مع سيراليون، لكن مصر استطاعت الفوز بفضل التفوق العددي وتسجيل هدفين، رغم أن المباراة صعبة ومنتخب سيراليون استطاع مواجهة مصر، لكن نحن من حققنا الفوز في ظل تلك الظروف الصعبة".