فيتوريا: عشنا ظروفًا صعبة ونستحق الفوز على سيراليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن أداء اللاعبين لم يعجبه خلال مباراة سيراليون رغم أنها انتهت بفوز الفراعنة 2/0، مشيدًا بأداء الثنائي محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب مباراة سيراليون، المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أن الجهاز الفني واللاعبون واجهنا ظروفًا صعبة للغاية، منها رحلة الطيران الشاقة وارتفاع الرطوبة والطقس الحار، وعدم حصول اللاعبين على فترة راحة بين المباريات، والمباراة تقام على ملعب من النجيل الصناعي، ونزول الجماهير الملعب، لكن اللاعبين استطاعوا تخطي كل العقبات وتحقيق الفوز خارج الديار والحصول على 3 نقاط.



وأضاف أنه من بداية التصفيات لدينا هدف وهو الفوز والحصول على 3 نقاط، من أجل التأهل إلى كأس العالم، لذلك خلال المباراة ركزنا على استخلاص الكرة سريعًا من وسط الملعب للسيطرة على المباراة ونجحنا في ذلك بمرور الوقت.