الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خاض فريق النادي الأهلي لكرة القدم تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ويخوض الأهلي المران الجماعي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، لمدة 7 أيام، بناء على تعليمات مارسيل كولر المدير الفني، أثناء فترة التوقف الدولي، في انتظار عودة الدوليين.



وعاد اللاعبون للتدريبات بعد انتهاء أسبوع الراحة عقب المباراة الماضية أمام الجونة في الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة التعادل 1/1.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما بطل غانا على ملعب السلام، يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الرابعة برفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.