الهلال يستعيد الفرج وسافيتش قبل مواجهة الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي الهلال السعودي عن عودة متوسط الميدان المخضرم سلمان الفرج (34 عاما) إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مما يعني تعافيه من الإصابة وجاهزيته لخوض المباريات المقبلة للفريق العاصمي.

وأكمل الفرج برنامجه التأهيلي بنجاح، وشارك في مناورات تدريبية أمام فريق الهلال 17 عاما، حسب بيان رسمي.

ومن المرجح أن يكون الفرج - صاحب 71 مباراة دولية مع السعودية - لائقا لخوض بعض الدقائق أمام الحزم، عصر السبت المقبل 25 نوفمبر، لحساب المرحلة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024).

وبعودة الفرج يأمل الهلال في مواصلة مشواره المميز في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتصدر لائحة المسابقة بواقع 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، ويتفرد بكونه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة إلى الآن، بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

لم يلعب الفرج سوى بقميص الهلال طيلة مسيرته الاحترافية، حيث تم تصعيده من الشباب إلى الفريق الأول عام 2008، ليخوض 363 مباراة بكل البطولات، وحصد مع (الزعيم) 18 لقبا أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي 7 مرات.

ويستعيد الهلال خدمات متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (28 عاما)، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن المشاركة منذ بداية نوفمبر الحالي.