ساديو ماني يحتفل بالمئوية مع السنغال

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ولعب ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، تمريرة حاسمة استغلها بابي ماتار سار لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى قبل أن يهز الشباك بعدها بـ5 دقائق، مستغلا تمريرة من لاعب الوسط المخضرم إدريسا غانا غي.
وقبل نهاية الشوط الأول أحرز لامين كمارا (19 عاما)، الذي كان يخوض أولى مبارياته الدولية، الهدف الثالث من تسديدة قوية، بعدما قطع الكرة من الدفاع على حدود منطقة الجزاء.
وختم ماني (31 عاما)، الذي خاض أولى مبارياته الدولية في 2012، التسجيل من علامة الجزاء بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، قبل أن يخرج في الدقيقة 63 لتجنب إصابته بالإرهاق، قبل مواجهة توغو في المباراة المقبلة بالتصفيات (الثلاثاء).
ويسعى منتخب السنغال إلى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ويلعب في المجموعة الثانية السهلة نسبيا، تعد فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منافسيه.
ويتأهل متصدرو المجموعات الـ9 إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في كندا والمكسيك وأمريكا.
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