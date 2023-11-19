شكرا لقرائتكم خبر ختام سباق الميادين الثاني للهجن بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت على ميدان الهجن بمنطقة تبوك أمس، فعاليات سباق الميادين الثاني للهجن، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن، حيث استمر على مدى يومين، بحضور لافت من محبي هذه الرياضة

وخصصت الفترة الصباحية من السباق لسن اللقايا والجذاع، حيث حققت المطية «شاهين» أفضل توقيت في سباق سن اللقايا، الذي بلغ عدد أشواطه 9 أشواط ولمسافة 4 كلم، وفي سن الجذاع الذي خصص له 6 أشواط ولمسافة 5 كلم، حصلت المطية «شواهين» على أفضل توقيت.

فيما شهدت الفترة المسائية من السابق والتي خصصت لسن الثنايا والحيل والزمول، تحقيق المطية «سمحة» أفضل توقيت في سباق الثنايا الذي خصصت له 4 أشواط ولمسافة 6 كلم، وفي سن الحيل الزمول حققت المطية «منصورة» أفضل توقيت ولمسافة 6 كلم وخصص لهذا السن شوطان.

يذكر أن السابق شهد في يومه الأول 17 شوطا لسن الحقايق وعلى مسافة 3 كلم، وحققت المطية «بينونة» لمطير عبدالرحمن العطوي أفضل توقيت.