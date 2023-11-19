فريق الرياض يتوج بلقب الكأس الذهبية للبولو

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وتوج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، الفائزين في البطولة، وفاز فريق الرياض في مباراة (الذهاب) على فريق تمام بنتيجة 6/4، حيث مثل فريق الرياض: مضر الزعبي وإبراهيم الحربي وحسام زواوي وفيصل أبونيان، فيما مثل فريق تمام: سلمان بن هيف وهاشم العلوي وعبدالمحسن الحكير محمد نافيد، في حين قاد اللقاء الحكمان لورين بيرلينغهام وأمينو عثمان.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، أن البطولة حققت أهدافها بارتفاع المستوى الفني للاعبين، مشيدا بالإقبال على اللعبة لممارستها من الرجال والسيدات، التي عدها جزءا من استراتيجية وخطة الاتحاد بنشر اللعبة على مستوى المملكة.
وأوضح بن دويس أن بطولات الموسم الحالي ستشهد تنافسا مختلفا وارتفاعا في المستوى، تمهيدا لتجهيز لاعبين ولاعبات على مستوى عال للمنافسة خارجيا.
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