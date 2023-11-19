صحف عالمية تشيد بالفوز الأول للأخضر مع مانشيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت صحف عالمية بفوز المنتخب السعودي الأول أمام منتخب باكستان، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وقد نجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالفوز على نظيره المنتخب الباكستانى بـ(4/0)، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني للمنتخبات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقالت شبكة «Sky Sports»: الفوز الأول لمانشيني هو الفوز الأول في المباراة الخامسة كمدرب، يوم انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، السعودية تتغلب على باكستان (4-0)، بفضل ثنائية الشهري وأهداف في الوقت الإضافي من غريب ورديف.

وكتبت صحيفة «corrieredellosport» الإيطالية «في المحاولة الخامسة لمانشينى، والتي ربما تكون الأهم؛ نظرا لأنها المباراة الرسمية الأولى، نجح روبرتو مانشيني في تحقيق فوزه الأول كمدرب للمنتخب السعودي».

بدوره أكد مدرب الأخضر السعودي السابق محمد الخراشي أن مدرب الأخضر الحالي روبرتو مانشيني اسم كبير في عالم التدريب، ونتمنى له التوفيق، خاصة أن الفترة الحالية التي يمر فيها الأخضر هي مرحلة جديدة، ستكون صعبة نوعا ما، لكن بتكاتف جهود الجميع من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعبين والإعلام والجمهور، ستكون النتائج مبشرة.

وأضاف أنه يجب علينا احترام جميع قراراته واختياراته الفنية، وأن نقف صفا واحدا ليحقق لنا ما نتمناه، لافتا إلى أن المدرب جاء في فترة قصيرة وحرجة وضيقة، لكنه سيتابع جميع اللاعبين، وستكون المرحلة القادمة مختلفة، وسيتم فيها دمج اللاعبين الخبرة باللاعبين الشباب.

الأخضر تحت قيادة مانشيني:

المباريات: 5 مواجهات

الرسمية: 1

الودية: 4

الفوز: 1

الخسارة: 3

التعادل: 1

الأهداف: 8

أهداف في مرماه: 9

اللاعبون المشاركون: 25 لاعبا

مسيرته التدريبية:

فيورنتينا (2001-2002)

بدأ مانشيني مسيرته التدريبية مع نادي فيورنتينا، إذ قاده للتتويج بكأس إيطاليا.

لاتسيو (2002-2004)

توج معه بكأس إيطاليا في موسم 2003-2004.

إنتر (2004-2008)

قاد فريق إنتر للتتويج بالدوري 3 مرات متتالية أعوام (2006، 2007 و2008)، كما توج معه بكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

مانشستر سيتي (2009-2013)

تولى تدريب مانشستر سيتي عام 2009، ليكون فريقا مميزا قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 44 عاما، وذلك في موسم 2011-2012. كما توج مع السيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2011، والدرع الخيرية 2012.

غلطة سراي (2013-2014)

قاده خلاله لتحقيق وصافة الدوري التركي، والتتويج بكأس تركيا.

منتخب إيطاليا (2018-2023)