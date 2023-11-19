ماكس يواصل سطوته ويحسم سباق «الفورمولا 1 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت حلبة لاس فيغاس أمس، سباقا مثيرا في الجولة قبل الأخيرة من منافسات سباقات «الفورمولا 1» للموسم الحالي 2023، والذي توج فيه سائق فريق ريدبول الهولندي ماكس فريستابن منذ أسابيع بلقب بطولة العالم للسائقين فيما احتفل فريقه ريدبول بلقب بطولة العالم للصانعين.

وقد عادت سباقات «الفورمولا 1» مجددا إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية بعد غياب دام أكثر من 4 عقود، ويأتي السباق قبل جولة واحدة من ختام الموسم، وستكون جائزة أبوظبي الكبرى الأسبوع المقبل هي مسك الختام لفعاليات موسم 2023 لسباقات «الفورمولا 1».

رقم تاريخي

من جهته واصل بطل العالم للسنوات الثلاث الأخيرة ماكس فريستابن تفرده وسيطرته أسبوعا تلو الآخر محققا فوزا جديدا هذا الموسم بفوزه بجائزة لاس فيغاس الكبرى ليسجل الفوز الـ18 له هذا الموسم، وهذا رقم تاريخي لم يسبقه أحد له، كما وصل لفوزه الـ53 في عالم «الفورمولا 1» معادلا بذلك انتصارات السائق سيبستيان فيتيل بطل العالم 4 مرات سابقا، وباستطاعته تخطيه في حال تحقيقه الفوز في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ومن أهم أحداث سباق لاس فيغاس تحقيق سائق ريدبول الآخر المكسيكي سيرجو بيريز المركز الثالث في السباق، مما مكنه من حسم وصافة ترتيب بطولة العالم للسائقين لصالحه ليكون الفريق المركزين الأول والثاني في البطولة، وهي تحدث للمرة الأولى في تاريخه وبذلك يعلن الفريق النمساوي سيطرته على كل شيء خلال هذا العام مكتسحا الكل معتليا القمة ويأتي الجميع من خلفهم.

الوصافة تشعل الجولة الأخيرة

رغم أن فريق ريدبول حسم لقب بطولة الصانعين لهذا الموسم منذ أسابيع إلا أن الصراع لا يزال قائما على مركز الوصافة حتى الرمق الأخير من الموسم، وننتظر سباق الأسبوع المقبل على حلبة ياس مارينا التي تستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى في ختام جولات موسم 2023 لـ«الفورمولا 1».

ويشعل فارق الـ4 نقاط بين فريقي مرسيدس وفيراري هذا السباق ويضفي الكثير من الإثارة والحماس في الجولة الأخيرة، ويسعى فريق مرسيدس صاحب المركز الثاني برصيد 392 نقطة لتحقيق الوصافة، بينما يرغب فيراري صاحب الـ388 نقطة في خطفها من بين أيادي مرسيدس.

كما هو الحال هناك صراع مختلف أيضا بين فريقي مكلارين الذي عاد من بعيد بعد تعثرات بداية الموسم ويجد نفسه منافسا قويا مع ستون مارتن أرامكو على المركز الرابع، وتفصل بينهما 11 نقطة لصالح مكلارين.

ويأتي سعي الفرق لتحقيق مركز متقدم نظير الاستفادة من العوائد المالية لكل مركز، وتعني الكثير لأي فريق وتساعد في ميزانية الفريق للتجهيز للموسم المقبل.

بعد جائزة لاس فيغاس الكبرى

حقق ماكس فريستابن الفوز الـ18 له هذا الموسم من أصل 21 سباقا.

صعد ماكس فريستابن المنصة 20 مرة هذا العام من أصل 21 جائزة.

وصل ماكس فريستابن إلى 53 فوزا معادلا رقم سيبستيان فيتيل.

حقق فريق ريدبول 20 انتصارا هذا العام محطما رقم مرسيدس 19، عام 2016.

حسم السائق سيرجو بيريز المركز الثاني في بطولة العالم لصالحه بعد منافسة من لويس هاملتون.

مسجلو النقاط في سباق لاس فيغاس

ماكس فريستابن: 25 نقطة.

شارل لوكلير: 18 نقطة.

سيرجو بيريز: 15 نقطة.

يستبان أوكون: 12 نقطة.

لانس استرول: 10 نقاط.

كارلوس ساينز: 8 نقاط.

لويس هاملتون: 6 نقاط.

جورج راسل: 4 نقاط.

فيرناندو ألونسو: نقطتان.

أوسكار بياستري: نقطتان.

ترتيب بطولة الصانعين قبل الجولة الأخيرة: