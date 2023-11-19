فيفا يناقش 4 تعديلات في قانون كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب» (IFAB)، وهو المسؤول عن تعديلات قانون اللعبة، لاجتماعه السنوي لـ2024، إذ ستناقش التغييرات الثورية تمهيدا لتطبيقها في المباريات الرسمية على مستوى العالم، بداية من أول يوليو أو بداية موسم 2024 - 2025.

«قانون فينغر»

من أبرز المقترحات ما يسمى بـ«قانون فينغر»، ويقضي بتعديل المادة الـ11 في قانون كرة القدم (التسلل)، بحيث يتم السماح للمهاجم بالتقدم بجزء من جسمه على آخر ثاني مدافع أو الكرة عند لعب الكرة من زميله (إذ إن الكرة تغطي التسلل إذا كانت أقرب لخط المرمى من المهاجم).

وفي الوقت الحالي يعد اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده - باستثناء ذراعيه لأنه لا يمكنه التسجيل بهما - متقدما على آخر ثاني مدافع أو الكرة عند لعب الكرة من زميله، (إذ إن الكرة تغطي التسلل إذا كانت أقرب لخط المرمى من المهاجم).

وينسب تعديل التسلل إلى أرسين فينغر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في فيفا، ويقود حملة تعديلات على قانون اللعبة، وهو الذي تقدم بهذا المقترح الأهم منذ تطبيق قانون التسلل عام 1925.

واستلهم فينغر فكرة التعديل بعد اطلاعه 2021 على دراسة أجريت في الدوري الإنجليزي الممتاز، تشير إلى أن حالات التسلل ستنخفض إلى النصف في حال إلغاء التسلل بجزء من الجسد، وهو أمر سيجعل كرة القدم أكثر هجومية، وبالتالي أكثر أهدافا وإثارة.

الطرد الموقت

المقترح الثوري الآخر هو الطرد الموقت، وهذا التعديل تمت الموافقة عليه بالفعل 2017، لكن بمباريات الهواة فقط.

وفلسفة هذا التعديل هي عقوبة فورية للمخالفات التي تستحق البطاقة الصفراء، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على سلوك اللاعبين وفرقهم، ويقلل من المخالفات التي تستوجب الإنذار، ومنها اللعب بطريقة يعدها الحكم متهورة.

عدم الاقتراب من الحكم

إضافة إلى ذلك، هناك تعديل لا يصدق، يسعى إلى تقليل مشاهد اللاعبين المحيطين بالحكم، ومعالجة التوتر المتزايد في الملعب، وضغط اللاعبين على الحكم الذي يهدر الوقت، كما يهدر هيبة الحكام أيضا.

يقترح أن يكون قائد الفريق فقط هو من له الحق في الاقتراب من الحكم، وإذا اقترب أي لاعب آخر منه يعاقب بالإنذار.

وتريد لجنة الحكام الدولية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) برئاسة الإيطالي لويجي كولينا، وضع حد للمشاهد التي تحدث في كل مباراة تقريبا، والتي تشير إلى أن الحكم يجد نفسه فجأة محاطا باللاعبين الذين يصرخون عليه.

الحد من ضياع الوقت

التعديل الأخير، يتعلق بمحاولة جديدة للحد من ضياع الوقت، ويتم استكشاف الطريقة المثلى لتجنب توقف اللعب، الذي أصبح يتكرر بشكل مطول أحيانا في مراجعات تقنية الفيديو، وغيرها من الأحداث في المباريات.

ويسعى (إيفاب) مع (فيفا) إلى تحسين اللعبة ومعالجة المشكلات المتكررة، منها آفة الوقت الضائع أو المهدر الذي يؤثر سلبيا على كرة القدم الاحترافية، ويفتح أبواب الهجوم على اللعبة الشعبية الأولى في العالم.