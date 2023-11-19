الامارات | كريستيانو رونالدو يخوض أخر مباراة مع البرتغال في تصفيات أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف منتخب البرتغال نظيره ايسلندا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات تصفيات يورو 2024 على ملعب خوسيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية، وهو الملعب الذي سيشهد أخر مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع منتخب بلاده.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة الترتيب العام للمجموعة العاشرة لمنافسات يورو 2024 برصيد 27 نقطة، وكان أول المنتخبات المتأهلة إلى البطولة الأوروبية بقيادة رونالدو، ولكن مباراة اليوم ستكون الأخيرة في التصفيات.

ويخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقاءه الأخير في تصفيات بطولة أمم أوروبا، حيث ستكون التصفيات المقبلة في 2027 وهو ما يعني وصول اللاعب إلى 42 عاما وأكثر، بإعتبار ان تصفيات اليورو القادمة ستكون في 2027

ودفع روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال بقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، بالتشكيل الأساسي في مواجهة أيسلندا في محاولة جديدة للنجم البرتغالي لتحطيم مزيداً من الأرقام القياسية.

ويذكر أن كلاً من البرتغال وسلوفاكيا قد تأهلا رسمياً عن منافسات المجموعة العاشرة إلى مسابقة يورو 2024، وستكون هذه المباراة الأخيرة في تصفيات يورو 2024، وهي تحصيل حاصل للمنتخبين.

تشكيل البرتغال أمام آيسلندا

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: ماريو- دياز- ايناسيو- جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوتافيو-جواو بالينها- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو- جواو فيلكس.

