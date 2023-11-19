الامارات | محمد صلاح ينجو من هجوم جماهيري في مباراة مصر وسيراليون (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نجم المنتخب المصري محمد صلاح، إلى موقف صعب في مباراة مصر وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل وتصدر مجموعته الأفريقية.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم عدد من المشجعين إلى أرض الملعب من أجل التقاط صور محمد صلاح، ونجح الأمن في التعامل مع الموقف إضافة إلى حماية لاعبي المنتخب المصري لصلاح، حيث قام عدد من الجماهير المتواجدة في المدرجات، باقتحام أرضية الملعب، من أجل الوصول لمحمد صلاح، والتقاط الصور معه، مما دفع لاعبي المنتخب المصري لحماية نجم ليفربول.

وأوقف الحكم المباراة على الفور إلى أن تدخل الأمن، وأمسك بأحد المشجعين، وتم مشاهدة عدداً أخر من الجماهير يقتحم الملعب ويجري بسرعة تجاه صلاح، ولكن تم التعامل مع الموقف من الأمن ولاعبي المنتخب المصري، وتم إخراج الجماهير من الملعب ليستأنف اللعب من جديد.

وفي نهاية المباراة استطاع الأمن من الوصول إلى صلاح وابعاده عن الجمهور، والخروج من الملعب سالماً